حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض طرق محافظات حمص واللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها عن حالة الطرق لفترة ما بعد ظهر اليوم أن كل الطرق في محافظة حمص سالكة ما عدا الطرق المؤدية إلى منطقة الرقاما غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة ما عدا طريق القرندح- الغاب وطريق بيت ياشوط – المنيزلة غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية الى ناحية المشنف وقراها والطرق المؤدية إلى صلخد- الكفر- ظهر الجبل جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة /الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار/ وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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