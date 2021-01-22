مقتل 3 مسلحين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط حقل العمر النفطي

قتل ثلاثة مسلحين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة “همر” عسكرية في محيط حقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بسيارة عسكرية نوع “همر” على طريق حقل العمر النفطي الذي يتخذه الاحتلال الأمريكي قاعدة لقواته شرق دير الزور.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التأكد فيما إذا كان القتلى من قوات الاحتلال الأمريكي أو من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من مسلحي قسد نفذت على أثر انفجار السيارة مداهمات بدعم من قوات الاحتلال الأمريكية على قرية رويشد القريبة من موقع الانفجار واختطفت أكثر من 50 مدنياً من أهالي القرية واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها مجموعات من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي هجمات مستمرة تطال نقاطهم ومحاور تحرك آلياتهم العسكرية في منطقة الجزيرة السورية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم خلال الفترة الماضية حيث قتل أمس الأول 4 مسلحين وأصيب آخرون بهجمات في الحسكة ودير الزور.

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