الصحة: 81 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 76 حالة ووفاة 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 76 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 13479 شفيت منها 6918 حالة وتوفيت 873 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الجمعة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

٢٤ في اللاذقية

٢٠ في دمشق

١٦ في حمص

١٢ في حلب

٧ في طرطوس

٢ في ريف دمشق

الشفاء :

١٤ في دمشق

١٢ في حمص

١٠ في حلب

٩ في اللاذقية

٨ في طرطوس

٦ في ريف دمشق

٥ في السويداء

٥ في حماة

٤ في درعا

٣ في القنيطرة

الوفاة :

٢ في حمص

٢ في دمشق

١ في طرطوس

١ في اللاذقية

١ في حلب

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