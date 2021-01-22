استطلاع للرأي: أغلبية الروس يثقون في الرئيس بوتين

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الروسي لأبحاث الرأي العام أن أغلبية الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المركز قوله إن 66.1 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اختاروا بوتين من قائمة معروضة عليهم رداً على سؤال حول السياسيين الذين يثقون بهم.

وأشار المركز إلى أن 60.3 بالمئة من المستطلعين يتوافقون مع أنشطة بوتين.

وبين المركز أن الاستطلاع تم إجراؤه من الـ 11 إلى الـ 17 من كانون الأول الماضي بمشاركة حوالي 11.2 ألف مواطن فوق سن 18 عاماً.

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