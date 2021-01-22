الرئاسة اللبنانية تنفي التسبب بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة

أكدت الرئاسة اللبنانية اليوم أنه لا علاقة للرئيس العماد ميشال عون في أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي بالقصر الجمهوري اللبناني في بيان اليوم: تكاثرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات تتناول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيما يخص موضوع تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري وذلك بقصد التشويه والإيحاء بأن الرئيس عون هو الذي يضع العراقيل في مسيرة التشكيل.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية الجديدة كما أن رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً كما يدعي البعض.

وشدد البيان على أن حزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بما في ذلك تأليف الحكومة.

وفيما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية أوضح البيان أن هذا الأمر ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداً إلى الدستور اللبناني ما يدل على أن للرئيس عون حقاً دستورياً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع.

وأكد البيان أن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور في حين أن الظروف تستدعي الإسراع بتأليف الحكومة.

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