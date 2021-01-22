دفاع بكل السبل

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 9 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 22 كانون الثاني 2021
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الخارجية الأمريكية تعلن بدءها مراجعة قرار تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية
مقتل 3 مسلحين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في محيط حقل العمر النفطي
روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية
قوات الأمن العراقية تلقي القبض على إرهابي
الرئاسة اللبنانية تنفي التسبب بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة
العدوان السعودي يرتكب 152 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة
إصابة طفلين عراقيين اثنين باعتداء تركي في دهوك
أميرال متقاعد: دعم أردوغان للإرهاب يهدد مصالح تركيا
توقيف شخص من النازيين الجدد للاشتباه بعلاقته بالإرهاب في إيطاليا
مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين أوستن وزيراً للدفاع