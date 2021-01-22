إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة شرق رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على مخطط الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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