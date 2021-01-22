لافروف: روسيا تدعم مواصلة تطوير التعاون مع هنغاريا في مجال توريد لقاح (سبوتنيك في)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا أثبت فعاليته بشكل جيد في هنغاريا وروسيا تدعم مواصلة تطوير التعاون مع الجانب الهنغاري في هذا المجال.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله قبيل محادثات مع نظيره الهنغاري بيتير سيارتو “أعلم أن الدفعات التجريبية للقاحنا “سبوتنيك في” في هنغاريا أثبتت فعاليتها بشكل جيد ونحن ندعم مواصلة تطوير التعاون في هذا المجال”.

ووقعت روسيا وهنغاريا في وقت سابق اليوم اتفاقية بشأن توريد اللقاح الروسي “سبوتنيك في” وسيتم تسليمه على ثلاث مراحل وبذلك أصبحت هنغاريا أول دولة عضو في الاتحاد تسمح باستخدام هذا اللقاح.

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