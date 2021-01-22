الكرملين: الدعوات للخروج في تجمعات غير مرخص بها (أمر غير مقبول)

أعلن الكرملين أن الدعوات إلى المشاركة في تجمعات غير مصرح بها وحث الشباب والأطفال على الانخراط فيها أمر غير مقبول.

وتعليقاً على دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الخروج في مظاهرات غداً تضامناً مع السياسي الروسي اليكسي نافالني قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم وفقاً لما أورده موقع روسيا اليوم: إن موقف الكرملين في هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا مع ضرورة الامتثال للقانون.

وأشار بيسكوف إلى أن تصريحات المدعي العام في روسيا الاتحادية ووزارة الداخلية الروسية حول ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه الدعوات هي أمر طبيعي للتصدي لها كما أنه تحذير من العواقب المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال للقانون.

وفي وقت سابق، طالب مكتب المدعي العام الروسي بتقييد الوصول إلى المواقع التي تبث دعوات للمشاركة في أعمال غير قانونية في الـ 23 من الشهر الجاري فيما قال النائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر غوروفوي إن الشرطة تستعد للحفاظ على النظام العام وستتم محاسبة المسؤولين على الدعوات للمشاركة فيها أما وزارة التعليم في روسيا فقد طالبت في رسالة على موقع “فكونتاكتي” الأولياء بالانتباه إلى أطفالهم وحمايتهم من المشاركة في تجمعات غير مصرح بها.

وأوقفت قوات الأمن الروسية نافالني الأحد الماضي لدى وصوله إلى مطار شيريميتفو قادماً من ألمانيا تنفيذاً لأمر قضائي سابق صدر بحقه بتهمة الاحتيال.

ونقل نافالني في الـ 20 من آب الماضي في حالة غيبوبة إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو وبعد عدة أيام وافقت الحكومة الروسية بطلب من أسرة نافالني على نقله إلى ألمانيا وزعمت برلين لاحقاً اكتشاف أدلة على تعرضه للتسميم باستخدام مادة نوفيتشوك وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع، مشددة على أن الفحوصات التي خضع لها في أومسك لم تكشف آثار أي مواد سامة في جسمه.

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