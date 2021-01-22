إصابة زين الدين زيدان بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مدربه الفني زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي الإسباني بياناً عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه: يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار زين الدين زيدان المدير الفني للفريق جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويعيش زيدان أجواء صعبة للغاية مع ريال مدريد في الوقت الحالي حيث بات مصيره في قلعة سانتياو برنابيو أي ملعب الريال محل شك كبير بعد النتائج السيئة التي عانى منها الفريق مؤخراً بالخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو ثم الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

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