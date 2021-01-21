بيلوسي: القرار الاتهامي بحق ترامب سيحال إلى مجلس الشيوخ قريباً

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم أن موعد إحالتها للقرار الاتهامي بحق الرئيس السابق دونالد ترامب الى مجلس الشيوخ سيكون “في القريب العاجل”.

ونقلت وكالة رويترز عن بيلوسي قولها في مؤتمر صحفي اليوم: “نحن جاهزون في مجلس النواب لإحالة القرار، والأمر لن يتطلب وقتاً طويلاً”، موضحة أنها ستتحدث إلى المدعين العامين المكلفين بتوجيه الاتهام لمعرفة متى يكون مجلس الشيوخ جاهزاً لإطلاق المحاكمة بتهمة التحريض على التمرد المسلح في الكابيتول.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في الـ 13 من الشهر الجاري بأغلبية أعضائه على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد باقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنعه من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.

طباعة