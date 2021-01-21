الداخلية العراقية: تنظيم “داعش” الإرهابي يقف وراء تفجيري بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا اليوم أن تنظيم “داعش” الإرهابي يقف وراء التفجيرين الإرهابيين في وسط بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المحنا قوله في تصريح إن التفجير هو رسالة واضحة أراد تنظيم “داعش” من خلالها إثبات أنه ما زال موجوداً، مشيراً إلى أن القوات الأمنية العراقية تمتلك كماً هائلاً من المعلومات عن أماكن تواجد الإرهابيين.

وأضاف المحنا أن التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الباب الشرقي لن يؤثر أو يعيق حركة المواطنين داخل بغداد.

وقتل 32 عراقياً وأصيب 110 آخرون اليوم جراء تفجيرين إرهابيين انتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد.

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