بيسكوف: لا توجد نقاشات لعقد لقاء بين بوتين وبايدن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن مسألة إمكانية عقد لقاء شخصي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن لم يتم التطرق إليها بعد.

وتعليقاً على إمكانية عقد مثل هذا اللقاء قال بيسكوف وفق ما نقلت وكالة تاس: لا توجد مثل هذه النقاشات.. الظروف لم تنضج بعد لعقد لقاء.. وحتى اللحظة هذه المسألة ليست على جدول الأعمال.

وأضاف بيسكوف الاتصالات الدولية وجهاً لوجه مجمدة بسبب الوضع الوبائي الناجم عن كورونا.

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