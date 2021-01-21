طرطوس .. عمال النقل البحري والجوي يطالبون بالتثبيت وزيادة التعويضات

طرطوس – ثناء عليان

تركزت مطالب عمال النقل البحري والجوي في طرطوس خلال مؤتمرهم السنوي على تثبيت العقود السنوية في مرفأ طرطوس خاصة بعد الاستثمار الجديد، ورفع سقف الضمان الصحي حتى يغطي طبابة العاملين بشكل مقبول، ومنح طبيعة العمل والمخاطر لعمال الإطفاء في المرفأ ولجميع العاملين، وزيادة قيمة الوجبة الغذائية ، وتشميل عمال الفوسفات وسائقي القواطر البحرية والبحارة والفنيين بالأعمال الشاقة والخطرة، والعمل على رفع سعر الطبابة السنوية لعمال التوكيلات الملاحية واعتماد الطبيب الموجود ضمن المرفأ في التأمين والوصفات، والعمل على رفع سقف الحافز الإنتاجي للعاملين في التوكيلات الملاحية، كما طالبوا بإحداث مشفى عمالي تابعة لصندوق التكامل الاجتماعي الموحد ودراسة إمكانية منتسبي هذا الصندوق بتأمين شيخوخة.

كما طالب عمال الفوسفات بتقليل الهدر في كميات الفوسفات التي تتساقط على الأقمشة الناقلة، وتركيب آلات حديثة لتعزيل هذه الكميات المتساقطة، والمحافظة على ميزات نظام عمل الورديات /24/ ساعة لعمال الفوسفات ومن ضمنها حق العاملين بتعويض العمل الإضافي عن ساعات العمل الزائدة التي يفرضها هذا النظام، والعمل على رفع تعرفة قيمة العمليات الجراحية وعلاج الأسنان لعمال الفوسفات، وحلّ مشكلة القروض في المصارف العامة، والإسراع بتأمين السكن العمالي، وتأمين سيارة إسعاف ضمن حرم المرفأ، وتأمين مبيت لدوام الورديات، كما طالبوا بإعطاء عمال العقود في دائرة الإرشاد «ترفيعة» أسوة بزملائهم في الإنتاج لكونهم بنفس العقد والفئة والاختصاص.

وبالنسبة لعمال مديرية المخابر المركزية وما يتعرضون له من مخاطر طالبوا بمنحهم تعويض طبيعة العمل الخاص بالمخابر، وإعادة تسليمهم لباساً مناسباً لطبيعة عملهم، ومنحهم تعويض طبيعة مخاطر للأقسام ضمن الأعمال الخطرة ووجبة غذائية مناسبة، وزيادة عدد العمال الحاليين في المديرية، ومنح العمل الإضافي لعمال المراكب البحرية وبحارة الرصيف.

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد أن مشكلات وهموم عمال المرفأ سيكون حلها ضمن الأولويات لكون المرفأ أمانة وأحد روافد الدولة.

بدوره أكد المدير الروسي أليكسي تكاسينكو أنه سيجتمع قريباً بالدوائر المختصة في المرفأ وسيتم حل المشكلات التي طرحت بشكل مشترك، وأشار إلى الميزات التي أعطتها شركة صدى للموظفين الذين انتقلوا إليها من زيادة على رواتبهم، وخاصة بما يخص التأمين الطبي.

وبيّن المهندس مهند إسماعيل المدير العام للشركة العامة للمرفأ، أنه تم وضع آلية عمل لحلّ المشكلات التي تعترض العمال خلال السنة الأولى من توقيع العقد مع شركة «صدى»، من خلال لجنة موسعة من قبل جميع الجهات، وأكد حرص الإدارة على حقوق العمال والمكاسب التي يحصلون عليها، وفيما يخص تثبيت العقود السنوية أكد أن هذا مطلب حق ومتابع من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، لافتاً إلى أن عمال المرفأ طوال سنوات الحرب على سورية كانوا ومازالوا يقومون بعملهم على أكمل وجه، والإدارة العامة مستعدة لمساعدة أي عامل والحفاظ على المكتسبات العمالية لضمان سير العمل.

طباعة