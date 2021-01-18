الثلوج تطمر 12 شخصاً بعد انهيار على منحدر في روسيا
قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن الثلوج طمرت من 4 إلى 12 شخصاً، بعد انهيار الثلوج على منحدر للتزلج في منطقة دومباي في جمهورية قراتشاي – شركيسيا شمال القوقاز.
وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث، ويقوم المختصون بفحص كتلة الانهيار، مضيفاً: إن الثلوج بعد الانهيار طمرت مقطورتين كانتا في المكان – نقطة لتأجير معدات التزلج، ومقهى متنقل على عجلات.
وحتى الآن، تم تسجيل إصابة 4 أشخاص نتيجة الحادث.
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