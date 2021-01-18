الصحة العالمية: العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بلقاحات كورونا

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا، داعياً الدول والشركات المصنعة إلى مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافاً في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جيبريسوس قوله، اليوم، في افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة والذي ينعقد عبر الإنترنت إن فرص التوزيع العادل للقاح في خطر جسيم في الوقت الذي يهدف فيه برنامج اللقاحات العالمي كوفاكس الذي أعلنت عنه منظمة الصحة إلى بدء توزيع الجرعات الشهر المقبل.

وحذر من أن (أسلوب أنا أولاً) في توزيع اللقاحات جعل الأكثر فقراً وضعفاً في العالم في خطر.. وفي نهاية المطاف لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء.

وعرض جيبريسوس مثالاً لانعدام المساواة كاستخدام أكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات في 49 من الدول مرتفعة الدخل مقارنة مع 25 جرعة فقط في إحدى الدول الفقيرة.

وازداد تهافت دول العالم على الجرعات مع ظهور سلالات أشد عدوى من فيروس كورونا ولاسيما النموذج البريطاني.

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