قراءة في كتاب.. “سورية في مواجهة الحرب العدوانية الإرهابية.. إرادة شعب وعبقرية قائد”

دمشق- تشرين:

المثل الأخلاقية والإنسانية معيار حقيقي لأي حضارة إنسانية؛ فنهوض أو سقوط أي منها ناتج عن سيادة هذه المثل الخيّرة أو عدمها، بهذه الكلمات استهل الكاتب نبيل فوزات نوفل كتابه “سورية في مواجهة الحرب العدوانية الإرهابية.. إرادة شعب وعبقرية قائد”، إذ رأى في مقدمته أن الكلمة الطيبة للمثل إياها هي الناظم لبقاء أي حضارة أو فنائها، وسموها أو سقوطها.

وعرج الكاتب من خلال التاريخ على حقيقة وحضارات بعض الأمم، بما فيها حضارة الأمة العربية التي حرمت عبر قرون من رؤية الحقيقة والتقدم لاستنشاق عبير الحرية اللازمين لترسيخ أصول مدنيتها المميزة، كذلك الصراع الكوني، وكيف أخذ اتجاهات جديدة منذ اكتشاف النفط من خلال إمساك الإمبراطورية الأمريكية الإمبريالية التلمودية بأعناق المجتمعات البشرية، وتحديد مساراتها في التنمية والقيم والثقافة خدمة لمشروعها في الهيمنة على ثروات الشعوب و”إركاعها وصولاً للخضوع والقنوع”، وذلك بالاعتماد على وسائل لا أخلاقية، ولا إنسانية، ولا متمدنة، ولا حضارية، وهي ما فعلته وتفعله مع العرب من خلال مشروعاتها الاستعمارية للهيمنة على ثرواتهم وتدمير حضارتهم وصولاً إلى تحقيق أهدافها العدوانية كافة!.

وأوضح أن المشروعات والخطط الاستعمارية التي نراها اليوم هي استكمال لمشروعات التقسيم التي بدأت منذ مطلع القرن العشرين في مؤتمر “كامبل” 1905- 1907 والتي تم تنفيذها على مراحل بدءاً من اتفاقية “سايكس بيكو” 1916 وصولاً إلى تحقيق أخطر هذه المشروعات الاستعمارية التي تسعى إليها أطراف العدوان في منطقتنا، “مشروع الشرق الأوسط” بمسمياته المختلفة والذي خطته الماسونية العالمية بأكثر من قلم تلمودي إمبريالي، والذي يأتي استكمالاً لمشروع “برنارد لويس” الذي أعلنه عام 1982.

وبيّن الكاتب نوفل في كتابه الجديد أن ما يجري في الوطن العربي منذ مطلع عام 2011 حتى اليوم هو الجانب التطبيقي لمشروع “برنارد هنري ليفي” الذي أطلق عليه مصطلح “الربيع العربي” وملخصه: (قتل المسلم لأخيه المسلم، وتفتيت وشرذمة الدين الإسلامي، وتقسيم وتجزئة الوطن العربي إلى دويلات طائفية وعرقية، والقضاء على الفكر القومي العروبي، وتعميم ثقافة الفوضى من خلال نشر الفكر الوهابي التكفيري والإخوان المسلمين، والفوضى الخلاقة، والعودة بالوطن العربي إلى ما قبل الجاهلية، والقضاء على محور المقاومة في الوطن العربي، وتجاهل ونسيان العدو الأول للعرب، وقضيتهم المركزية فلسطين، واستبدال الصراع مع العدو الصهيوني بصراع عربي- عربي؛ وعربي- إيراني، وتحقيق مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، ومشروع “الدولة اليهودية” وفرض هيمنتها على المنطقة العربية بالكامل؛ وتحقيق ما يسمى “صفقة القرن”).

الإمبريالية التلمودية تعلم جيداً أن سورية قلعة العروبة تقف سداً منيعاً أمام تحقيق المشروعات الإمبريالية الاستعمارية؛ قديمها وجديدها في منطقتنا، لذلك سعت بكامل قوتها إلى تدمير الدولة السورية و”إسقاطها” لكي يتسنى لها تنفيذ مخططاتها ومشروعاتها العدوانية، فاستخدمت في حربها العدوانية الإرهابية منذ مطلع عام 2011 كل الوسائل والخيارات من عملاء ومرتزقة وقوى تكفيرية وتنظيمات إرهابية وأنظمة رجعية وغير ذلك، وكلها؛ تم إفشالها بسبب صلابة وقوة الدولة السورية جيشاً وقيادة وشعباً، وموقف الأصدقاء ( روسيا وإيران والصين وحزب الله).

الكتاب “سورية في مواجهة الحرب العدوانية الإرهابية.. إرادة شعب وعبقرية قائد” من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ويقع في 242 صفحة من القطع المتوسط ، في متنه خمسة فصول؛ الأول يجيب فيه الكاتب نوفل عن سؤال: لماذا الحرب على سورية؟ والثاني يتحدّث عن القوى المشاركة في العدوان وطبيعتها والمتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبعض دول الخليج وتركيا والقوى التكفيرية والمرتزقة من الإرهابيين وما يسمى “معارضة” إضافة إلى دول أوروبية، أما الفصل الثالث؛ فتحدث فيه الكاتب عن القوى التي وقفت إلى جانب سورية والمتمثلة في روسيا وإيران وحزب الله والقوى الوطنية والقومية وبعض الفصائل الفلسطينية، في مواجهة العدوان، وفي الرابع؛ عرّج الكاتب على المعركة الدبلوماسية والعسكرية والمؤتمرات الدولية، كما تحدث الكاتب في الفصل الخامس عن سبل المواجهة وتعزيز الانتصارات، وتحصين سورية، وبناء دولة قوية مزدهرة، وذلك من خلال التمسك بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، ودعم الجيش العربي السوري، وبناء المجتمع المتمدّن الذي يقوم على المواطنة والعلمانية والعقلانية والتفكير النقدي.

المؤلف نبيل نوفل عضو في اتحاد الكتاب العرب، وجمعية البحوث والدراسات- أمين سر، ورئيس قسم الدراسات في وكالة “إيران اليوم” الإخبارية، وأمين تحرير مجلة الفكر السياسي، له عدد من الكتب المنشورة إضافة لكتابه هذا: دراسات في الفكر السياسي، والمياه العربية.. التحديات والمستقبل، المثقفون في الوطن العربي، المحرقة والخلاص، وغيرها من الكتب، وأيضاً مخطوطات جاهزة للطبع.

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