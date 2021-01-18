المتنبئ الجوي جعفر يوسف لـ”تشرين: عاصفة رياح شديدة قادمة

دمشق - دينا عبد

توقعت مديرية الأرصاد الجوية استمرار المنخفض الجوي حتى صباح الأربعاء القادم.

وفي تصريح لـ«تشرين», قال المتنبئ الجوي جعفر يوسف: المنخفض مستمر حتى صباح الأربعاء، واليوم يتمركز على المناطق الساحلية مع زخات مطرية غزيرة وتكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر مع تدني درجات الحرارة التي ستكون أدنى من معدلاتها من 2-4 درجة مئوية .

وأوضح المتنبئ الجوي أن سرعة الرياح تتجاوز 65 كم بالساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج ، مبيّناً أن الجو سيكون غداً غائماً إلى غائم ماطر مترافق مع هطولات مطرية مصاحبة للرعد وحبات البرد.

وتوقع يوسف أن تبدأ الهطولات المطرية اعتباراً من مساء اليوم مع هطولات ثلجية على المرتفعات التي تزيد على 800م وتستمر حتى صباح الأربعاء.

وعن العاصفة المتوقعة حذر يوسف من عاصفة رياح شديدة من الممكن أن تزيد سرعتها على 80 كم بالساعة وستلامس درجة الحرارة الصفر المئوية وخاصة في المرتفعات الجبلية.

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