أوروبا بين “الأسف” و”الخيبة”

تقرير- هبا علي أحمد

تصر الدول الأوروبية على إظهار تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية، فهي مهما صالت وجالت وحاولت إظهار “استقلال” قرارها عن القرار الأمريكي تعود في نهاية المطاف لتحت عباءة واشنطن.

بين “الأسف” الفرنسي لإطلاق روسيا إجراءات الانسحاب من معاهدة “الأجواء المفتوحة” و”خيبة الأمل” البريطانية، وبين “قلق” ذات الدول إلى جانب ألمانيا، من إعلان إيران التجهيز لإنتاج معدن اليورانيوم، تكمن أمريكا وما تريد أمريكا، كما يتكشف وبوضوح حجم النفاق الأوروبي في محاولة انتهاج سياسة مستقلة عن واشنطن على ساحة الأحداث الدولية.

أوروبا تساهم إلى حد كبير في استمرار سياسة “البلطجة” الأمريكية، فرغم الانسحاب الأمريكي من معاهدة “الأجواء المفتوحة”، استمرت الدول الأوروبية في مشاركة واشنطن بمعلومات تتيحها المعاهدة رغم أن ذلك لا يحق لواشنطن، وكذلك الأمر بما يخص الاتفاق النووي مع إيران كانت أوروبا بمثابة اليد الأمريكية الخفية في التضييق على طهران وكيل الاتهامات لها بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق عام 2018.

وأوروبا ساهمت إلى حد كبير في الإضرار بمصالحها وأثرت على سمعتها الدولية و”مصداقيتها” كرمى العين الأمريكية رغم ما تعرضت له من “إهانات” واستفزازات في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاقيات الدولية حتى وصل الأمر إلى حد فرض رسوم جمركية على الحلفاء، وكأن التجاذبات التي حكمت العلاقة بين الجانبين كان مجرد مسرحيات استعراضية لا أكثر.

لا يبدو ما يجري في التعاطي الأوروبي مع الملفات الدولية لخدمة أمريكا بالأمر المستغرب، إذ يرى مراقبون أن الارتباط السياسي والاقتصادي والعسكري بين ضفتي الأطلسي أقوى من أن يتأثر، فكلاهما الفكر والتوجه الاستعماري والمهيّن نفسه، كما أن التشابك بين الاقتصاديين الأمريكي والأوروبي متين، وهذه الحقائق تعطي نظرة شاملة لطبيعة التوافق والتطابق الدائم بين الجانبين.

قد تبدي الدول الأوروبية بعض البراغماتية و”المرونة” كما ألمانيا في علاقتها مع روسيا على خلفية خط “السيل الشمالي2″، لكنها “مرونة” لا تعدو كونها آنية وحتى في نطاق ضيق لتمرير بعض المصالح، بينما يتم إرضاء واشنطن سريعاً تماماً كما كان عند استفزاز روسيا بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني وقبلها قضية العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

لماذا لم تأسف أوروبا عندما أضرت واشنطن بالسلم والاستقرار الدوليين؟ ببساطة لأنها شريكة الولايات المتحدة في ذلك وإن كان بطريقة غير مباشرة عبر سكوتها عن الصلف الأمريكي.

بمجمل الأحوال، أوروبا لا تجرؤ على العصيان الأمريكي، فشركاء حلف “ناتو” أكثر ما يحتاجونه هو التماسك، ولاسيما أن العواصف والخلافات الداخلية فيما بينهما بدأت تنهش “وحدتهم” في عهد ترامب، ولن تظهر تداعيات هذه الخلافات على المدى القريب بل تحتاج لسنوات، إلا إذا عدل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن موازين العلاقات مع الأوروبيين وأعادها إلى ما كانت عليه قبل ترامب فالأمر عندها سيكون مختلفاً، ومع ذلك تبقى أوروبا تابعاً لأمريكا.

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