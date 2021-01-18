انطلاق الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري
بمشاركة 367 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات انطلقت صباح اليوم الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية والعالمية خلال الفترة القادمة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية.
وتتضمن التصفيات النهائية التي تقيمها هيئة التميز والإبداع جولتين من الاختبارات على مدى يومين مدة كل جولة أربع ساعات متواصلة لاختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء في فندق إيبلا بدمشق وخمس ساعات متواصلة لاختصاص المعلوماتية في كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق.
ويخضع للاختبارات طلاب الصف الأول الثانوي المتأهلون من الموسم الحالي والطلاب القدامى من أعضاء الفرق الوطنية للأولمبياد خلال السنوات السابقة إذ تم وضع نماذج الأسئلة من قبل اللجان العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري.
ومن المقرر إعلان النتائج وتتويج الطلاب الفائزين خلال حفل في دار الأسد للثقافة والفنون الأوبرا بدمشق يوم الأربعاء 20-1-2021.
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