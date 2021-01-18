إياب الدوري الكروي للسيدات

هيفاء الإبراهيم

منافسات الدوري الكروي للسيدات لمرحلة الإياب على الأبواب بعد أن تصدرت المرحلة الأولى (الذهاب ) فرق الخابور، محافظة حمص، شرطة حماة والتي قدمت مستوىً فنياً جيداً يختلف عن بقية الفرق التي تساوت تقريباً بالأداء المتواضع.

وحول هذا الموضوع تحدثت لـ(تشرين) رئيسة قسم الكرة الأنثوية مها قطريب, حيث قالت: تنطلق يوم السبت القادم منافسات (الإياب ) المرحلة الثانية من الدوري الكروي للسيدات والتي شاركت فيها تسعة أندية من أغلب المحافظات، وقد لمسنا جهداً واضحاً من لاعبات جميع الفرق ومنها من حقق نتيجة جيدة كفريق الخابور ومحافظة حمص وشرطة حماة واستطاعت هذه الفرق أن تتصدر هذه المرحلة من الدوري, أما بقية الفرق فحاولت أن تكون بالمستوى نفسه ولكن يبدو أن حظوظها لم تكن حاضرة في هذه المرحلة ولاسيما أنها تعتمد على لاعبات صغيرات بالسن وذوات خبرة متواضعة, وهذا ما جعل طبيعة المنافسات تأخذ شكل التنافس من خلال مستوين فنيين الأول للفرق المتصدرة والمستوى الثاني انحصرت منافساته للفرق المشاركة الأخرى: عامودة، جرمانا، عمال السويداء، العربي، الوحدة، فيروزة.

وأضافت قطريب: بالعموم كانت اللقاءات مقبولة نسبياً للمرحلة الأولى من هذا الدوري ونأمل من جميع الأندية التي شاركت فيه أن تكون قد استفادت من هذه الفرصة لتراجع خططها وتعيد ترتيب أوراقها وأن تحلل ثغراتها استعداداً لمرحلة الإياب القادمة فيه، وأكدت قطريب أن هذه النسخة الثانية من الدوري الكروي للسيدات تعتبر أفضل نسبياً من نسختها الأولى التي أقيمت العام الماضي بعد انقطاع طويل دام عدة سنوات بسبب ظروف البلاد، وأشارت إلى أن هذا التحسن النسبي في المستوى الفني للأندية المشاركة يبقى دون الطموح والآمال مستمرة مع قادم الأيام بأن تستعيد هذه اللعبة ألقها وحضورها على الساحة الرياضية المحلية والخارجية ولاسيما أن هناك خامات جيدة وخبرات لم يتسنَّ لها الانطلاق ويمكن المراهنة عليها مستقبلاً في ظل رعاية واهتمام من اتحاد اللعبة والأندية.

طباعة