بطولة الجمهورية للشباب بالملاكمة

حاتم شحادة

تنطلق يوم الأربعاء القادم في اللاذقية منافسات بطولة الجمهورية لفئة الشباب من مواليد 2003 و2004، والتي سيتم خلالها انتقاء أفضل اللاعبين للمشاركة في معسكر تدريبي خارجي يقام في إيران خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لـ”تشرين” أن البطولة تقام بعد أن أقامت جميع اللجان الفنية للملاكمة في المحافظات والهيئات الرياضية بطولاتها أو تجاربها حسب عدد المشاركين في المحافظة الواحدة بحضور عضو الاتحاد المشرف على المحافظة.

ولفت شبيب إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها بطولة الشباب خلال هذه الفترة التي تتزامن مع العطلة الانتصافية، وإنما بشكل سنوي.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المعسكر المزمع إقامته في إيران يأتي بهدف انتقاء أفضل اللاعبين المتقدمين للمشاركة في البطولة العربية للشباب الشهر المقبل.

يشار إلى أن المعسكر المقرر لمنتخب سورية للملاكمة في إيران سيقام بمشاركة ثمانية لاعبين, هم: عبد الرحيم أبو ذراع وعلاء غصون ومحمد مليس وأحمد غصون وبلال جوخدار وحيدرة العسلي وحسين المصري وجعفر إسماعيل بإشراف المدرب أحمد وتار وسيستمر لأسبوعين.

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