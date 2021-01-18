معسكر تدريبي لمنتخبنا السلوي استعداداً للتصفيات الآسيوية

معين الكفيري

يبدأ منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال يوم الأربعاء القادم معسكراً تدريبياً داخلياً في دمشق تحضيراً للنافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في إندونيسيا خلال شهر آب القادم.

وقد دعا اتحاد كرة السلة المؤقت ٢٣ لاعباً لدخول المعسكر على أن يلتحق بالمنتخب اللاعب المجنس الأمريكي- جورج كيل, ومن سيختاره الكادر الفني والإداري من اللاعبين المغتربين, استعداداً للنافذة الثالثة والأخيرة التي سيلتقي فيها منتخبنا نظيريه السعودي والقطري في التاسع عشر والحادي والعشرين على التوالي من شهر شباط القادم, وتضم قائمة اللاعبين المدعوين للمعسكر كلاً من: «وائل جليلاتي, وعمار الغميان, وزكريا الحسين, وأنس شعبان, ومجد عربشة, وإلياس عازرية, وسيبوه خراجيان, ونديم عيسى, وجوزيف يوسف, وعمر إدلبي, وخليل خوري, وأشرف الأبرش, وهاني أدريبي, وطارق الجابي, ورامي مرجانة, وشريف العش, وجميل صدير, وتوفيق صالح, وأنطوني بكر, وعمر الشيخ علي, ومجد أبو عيطة, وعبد الوهاب الحموي».

بينما ضم الكادران الإداري والفني كلاً من: علاء جوخه جي- رئيس اتحاد كرة السلة المؤقت, وطريف قوطرش- مديراً للمنتخب, وعلي شاهين إدارياً عاماً للمنتخبات الوطنية, وأديب أتاسي إدارياً, وعزام الحسين- مدرباً وطنياً, وهاني سكر- منسقاً إعلامياً, ومجد بلال- طبيباً. والجدير ذكره أنّ منتخبنا شارك في النافذتين الأولى والثانية وخاض أربع مباريات في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة, والتي تضم منتخبات (إيران والسعودية وقطر), ففي النافذة الأولى خسر أمام إيران في طهران بنتيجة (٤٨ – ٩٤) نقطة, وفاز على السعودية في الرياض بنتيجة (٧٥ -٧٠) نقطة بعد التمديد, وفي النافذة الثانية خسر أمام قطر في الدوحة بنتيجة (٧٢ – ٧٩ ) نقطة, وفاز على إيران بنتيجة (٧٧-٧٠) نقطة.

ويبقى له مباراتان أمام السعودية وقطر وهو الآن بحاجة للفوز على السعودية بأي نتيجة لضمان التأهل بشكل رسمي إلى النهائيات, ويأتي منتخبنا في المركز الثاني متقدماً على المنتخب السعودي بفارق المواجهة المباشرة في المجموعة التي تتصدرها إيران فيما تأتي السعودية في المركز الثالث في حين تتذيل قطر الترتيب.

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