عالمياً.. أكثر من مليونين و38 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من مليونين و38 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصلت لغاية الآن إلى 95450523 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 2038848 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 68146016 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها407151 حالة وفاة من أصل 24473958 إصابة تليها الهند مع تسجيل 152456 حالة وفاة من أصل 10572672 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 209868 حالة وفاة من أصل 8488099 إصابة.

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