بوشكوف يتوقع أن تكون أوكرانيا ساحة أنشطة مناهضة لروسيا

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف إن أوكرانيا يمكن أن تصبح إحدى الوجهات الرئيسية للأنشطة المناهضة لروسيا في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأضاف بوشكوف في مقابلة مع موقع (أوكرانيا.رو) اليوم: إن “بايدن سيستخدم أوكرانيا كإحدى الأوراق الرابحة للولايات المتحدة ضد روسيا وعلى وجه الخصوص، سيتم تكثيف التعاون العسكري بين واشنطن وكييف، أي زيادة الدعم الأميركي للقوات الأوكرانية”.

وأشار إلى إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي الأوكرانية خلال إدارة بايدن وقال: “بالنظر إلى أن الأوكرانيين ليس لديهم المال لبناء قواعد عسكرية أو أي شيء آخر أعتقد أنه سيتم تمويل ذلك من الخارج.. والولايات المتحدة مرشح واضح لتمويل بناء مثل هذه القواعد في أوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث في وقت سابق عن بناء قاعدتين عسكريتين في أوكرانيا على البحر الأسود وبحر آزوف.

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