الصحة العالمية: بين 8 إلى 9 أيام ينقل مصاب كورونا العدوى

كشفت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية عدد الأيام التي يظل فيها مرضى كورونا ناقلين للعدوى للمحيطين بهم تتمثل في 8 إلى 9 أيام من ظهور الأعراض.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ممثلة المنظمة في روسيا ميليتا فوينوفيتش قولها في تصريح صحفي اليوم: “وفقاً لدراسات أولية فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8 إلى 9 أيام فقط من ظهور الأعراض” لافتة إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

وشددت المنظمة في وقت سابق على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ولا سيما لدى المقيمين في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس وعلى وجوب ارتداء الكمامات في المتاجر وأماكن العمل والمدارس التي تفتقر للتهوية المناسبة، وخاصة أنه لا يمكنهم الحفاظ على التباعد لمسافة متر واحد على الأقل كما أوصت المنظمة بتعميم وضع الكمامات في جميع منشآت الرعاية الصحية.

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