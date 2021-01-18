طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن طيران الاحتلال ومروحياته استهدفت بسلسلة غارات شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
ويشن طيران الاحتلال اعتداءات يومية على قطاع غزة المحاصر كما تستهدف مدفعيته بالقذائف مختلف مناطق القطاع ما تسبب باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين إلى جانب إحداث دمار كبير في البنى التحتية.
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