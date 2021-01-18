آخر تحديث: 2021-01-18 03:53:09
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/18 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جسر الحج – جبرين بحلب من الساعة 4.00 صباحاً حتى الساعة 16,00 صالحي: عودة ايران إلى التزاماتها بالإتفاق النووي مرتبط باحترام الأطراف الأخرى تعهداتها عشرات الأمريكيين المسلحين يتجمعون أمام مبنى برلمان ولاية ميشيغان تأهب أمني تحسباً لاحتجاجات مسلحة مع اقتراب تنصيب بايدن الأمم المتحدة قلقة إزاء خروقات اتفاق وقف النار في الحديدة اليمنية الأمن الروسي يوقف السياسي نافالني لدى وصوله موسكو طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية باليمن الرئيس الأسد يقلد مديرة الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لمسيرتها الوطنية حزب الشعب الجمهوري التركي: أكثر من 1800 شخص تعرضوا للتعذيب داخل سجون نظام أردوغان زاخاروفا: سنوجه احتجاجاً على انتهاك حرية التعبير في الولايات المتحدة

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/18 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جسر الحج – جبرين بحلب من الساعة 4.00 صباحاً حتى الساعة 16,00

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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