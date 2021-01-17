بايرن ميونخ يفوز على فرايبورغ في الدوري الألماني

فاز بايرن ميونخ اليوم على ضيفه فرايبورغ بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل ثنائية البايرن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر في الدقيقتين الـ 7 والـ 74 على الترتيب بينما سجل هدف فرايبورغ الوحيد نيلز بيترسن في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة بينما بقي رصيد فرايبورغ عند 23 نقطة في المركز الثامن على جدول الترتيب.

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