تعادل ليفربول ومانشيستر يونايتد في الدوري الإنكليزي

تعادل ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد من دون أهداف اليوم في المرحلة الـ 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان حامل اللقب ليفربول الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

كما أخفق مانشستر يونايتد في استغلال الفرص التهديفية الحقيقية التي أتيحت أمامه لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي وليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذا التعادل حافظ مانشستر يونايتد على انفراده بالصدارة رافعاً رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني كما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 3-1 في وقت سابق اليوم.

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