عشرات الأمريكيين المسلحين يتجمعون أمام مبنى برلمان ولاية ميشيغان

تجمع عشرات الأمريكيين المسلحين أمام مبنى برلمان ولاية ميشيغان في شمال شرق الولايات المتحدة وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وحسب قناة “إم إس إن بي سي” فإن عشرات الأشخاص تجمعوا أمام مبنى الكونغرس في مدينة لانسينغ بالولاية مشيرة إلى أنهم يحملون أسلحة خفيفة مرخصة بالتزامن مع تطويق الشرطة وقوات الحرس الوطني المبنى بالعربات المدرعة المصفحة.

وأظهر لقطات بثتها القناة تحليق مروحيات في أجواء لانسينغ عاصمة ميشيغان.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت أمس عن تجمع عدد من المتظاهرين المسلحين أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن بولاية تكساس بالتزامن مع حالة استنفار وتأهب يشهدها العديد من المدن الامريكية تحسباً لاحتجاجات مسلحة قبيل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومع اقتراب موعد تنصيب بايدن حذر مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” ووكالات أمنية اتحادية من احتجاجات مسلحة لمؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والذين سبق أن اقتحموا مبنى الكونغرس “الكابيتول” في واشنطن بتحريض من الأخير الذي مازال يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية بذريعة تزوير النتائج.

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