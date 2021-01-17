الأمم المتحدة قلقة إزاء خروقات اتفاق وقف النار في الحديدة اليمنية

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن “أونمها” عن قلقها إزاء تصاعد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الأيام الأخيرة.

ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف محافظة الحديدة بمختلف أنواع السلاح في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 .

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك: نتابع عن كثب التقارير المقلقة عن الاشتباكات المكثفة وخروقات وقف إطلاق النار في المديريات الجنوبية من محافظة الحديدة بما في ذلك في حيس والدريهمي والتي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، مذكرة أطراف الأزمة في اليمن بالتزاماتهم بحماية السكان.

وارتكبت قوى العدوان السعودي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 407 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة ولاسيما في المديريات المذكورة.

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