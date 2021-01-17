آخر تحديث: 2021-01-17 22:56:13
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وزارة الصحة: وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٨٣٢
خبر عاجل
وزارة الصحة: شفاء ٧٤ حالة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٦٥٤٨
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التصنيفات: لقطة اليوم

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التصنيفات: لقطة اليوم

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