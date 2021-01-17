الصحة: 94 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 8 حالات
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 74 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 13036 شفيت منها 6548 حالات وتوفيت 832 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الأحد ١٧ كانون الثاني ٢٠٢١ :
الإصابات :
٢٠ في حلب
١٩ في دمشق
١٧ في اللاذقية
١٥ في حمص
١٣ في طرطوس
١٠ في السويداء
الشفاء :
١٧ في دمشق
١٥ في حمص
١١ في حلب
٩ في اللاذقية
٥ في ريف دمشق
٤ في طرطوس
٣ في السويداء
٣ في درعا
٣ في دير الزور
٢ في حماة
٢ في القنيطرة
الوفاة :
٢ في دمشق
٢ في القنيطرة
١ في حمص
١ في طرطوس
١ في حماة
١ في حلب
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي