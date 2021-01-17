عدد الإصابات بكورونا يتجاوز المليون في لوس أنجلوس

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من مليون لتصبح أول مقاطعة أميركية تبلغ هذا الرقم تليها مقاطعتا كوك وماريكوبا اللتان سجلتا ثاني وثالث أعلى عدد من الإصابات في البلاد.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية عن السلطات الصحية قولها إنه وفقاً لأحدث البيانات تم تسجيل نحو 669ر14 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي في المقاطعة إلى مليون وثلاثة آلاف و923 كما تم تسجيل 253 وفاة ليبلغ الإجمالي 13741 حالة .

في الأثناء أعلنت إدارة الصحة العامة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة المتحورة من كورونا التي اكتشفت في بريطانيا لدى رجل في لوس أنجلوس.

واعتبرت باربرا فيرير مديرة الصحة أن ظهور السلالة الجديدة من الفيروس في لوس أنجلوس أمر مثير للقلق حيث يعاني نظام الرعاية الصحية وسط امتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد 19 .

ووفقاً لمكتب الإحصاء فإن لوس أنجلوس هي المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد حيث يبلغ عدد سكانها نحو 1ر10 ملايين نسمة تليها كوك التي يبلغ عداد سكانها 2ر5 ملايين وماريكوبا وتعد نحو 2ر4 ملايين نسمة.

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