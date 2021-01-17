الأمن الروسي يوقف السياسي نافالني لدى وصوله موسكو

أوقفت قوات الأمن الروسية السياسي أليكسي نافالني لدى وصوله إلى مطار شيريميتفو قادماً من ألمانيا تنفيذا لأمر قضائي سابق صدر بحقه بتهمة الاحتيال.

وجاء في بيان صادر عن مصلحة السجون الفدرالية الروسية وفق ما أورد موقع روسيا اليوم : تم إيقاف نافالني بناء على قرار صادر في كانون الأول الماضي عن رئيس مصلحة السجون الفدرالية الروسية في موسكو والذي تم بموجبه وضع نافالني على قائمة المطلوبين لارتكابه انتهاكات منهجية لظروف الإفراج المشروط مع أمر باتخاذ الإجراءات لإقافه عند تحديد مكان وجودهK موضحاً أن الإجراءات اللاحقة بحق نافالني سيحددها القضاء الروسي.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت في وقت سابق أن الطائرة التي كانت تقل نافالني والتي من كان المفترض أن تهبط في مطار فنوكوفو تم تحويل مسارها إلى شيريميتفو بسبب درجة الحرارة المنخفضة وعدم جهوزية مدرج الطائرات لهبوط الطائرة في فنوكوفو ومن أجل سلامة المسافرين تم إغلاق المدرج وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

ونقل نافالني في الـ 20 من آب الماضي فى حالة غيبوبة إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو وبعد عدة أيام وافقت الحكومة الروسية بطلب من عائلة نافالني على نقله إلى ألمانيا وزعمت برلين لاحقاً اكتشاف أدلة عن تعرضه للتسميم باستخدام مادة “نوفيتشوك” وهو ما نفته موسكو بشكل قاطع، مشددة على أن الفحوصات التى خضع لها فى أومسك لم تكشف آثار أي مواد سامة في جسمه.

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