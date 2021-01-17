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استشهاد شخصين وإصابة اثنين بنيران مسلحين مجهولين في قرية رويحينة بريف القنيطرة

التصنيفات: آخر الأخبار

استشهد شخصان وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين مجهولين في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا أن مسلحين مجهولين استهدفوا مساء اليوم بأسلحة رشاشة عدة أشخاص في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.
واستشهد أمس شخص وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة وإطلاق الرصاص من قبل مجهولين في محيط مدينة البعث وفي قرية القصيبة بريف القنيطرة الأوسط.

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التصنيفات: آخر الأخبار

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