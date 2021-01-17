إصدار طابع باسمها وتخصيص صالة لبيع المستلزمات المدرسية… أبرز توصيات المؤتمر الـ 37 لمنظمة طلائع البعث

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي السابع والثلاثين لمنظمة طلائع البعث بضرورة إصدار طابع باسم المنظمة يلصق في إضبارة تسجيل تلاميذ الصف الأول وكل المعاملات الخاصة بوزارة التربية (مرحلة التعليم الأساسي) ويعود ريعه للمنظمة بالإضافة إلى ضرورة تخصيص صالة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة خاصة بمنظمة الطلائع ويكون لها فروع بالمحافظات أسوة ببقية النقابات.

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم في معهد الحرية بدمشق تحت عنوان (أملنا بشار.. لنكمل المشوار) على ضرورة عقد برلمان الأطفال تحت قبة مجلس الشعب وإدراج مادة التربية الطليعية ضمن منهاج كلية التربية قسم (معلم صف) ومشاركة المنظمة أثناء إعداد المناهج المدرسية في مرحلة التعليم الأساسي وفق اختصاصاتها وزيادة تعويض اللقاء الطليعي وصرف تعويض للموجهين التربويين.

وطالب المشاركون بزيادة اعتمادات موازنة الفروع التي لديها معسكر فعال كـ (معسكر طرطوس) وعرض المسرحيات الفائزة بالمهرجانات المركزية في الفضائية التربوية وإقامة متاحف فنون الأطفال في جميع المحافظات وإحداث قناة تلفزيونية باسم أطفال سورية لعرض أنشطة المنظمة وإنشاء مراكز للموهوبين في كل تجمع وحدات وتخصيص المدارس التطبيقية ببناء خاص في خطة الأبنية المدرسية وافتتاح مدرسة لأبناء الشهداء بالمحافظات.

وأبدى وزير التربية الدكتور دارم طباع استعداد الوزارة لفتح برامج وتنظيم دورات بالتعاون مع المنظمة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب (الفئة ب) ودعم الرواد والكفاءات مشدداً على ضرورة العمل لترميم أكبر عدد من المدراس وصيانتها هذا العام بعد أن تم تأهيل 3 ألاف مدرسة خلال العام الماضي إضافة إلى العمل على تعيين جميع الناجحين في مسابقة التعاقد المعلن عنها سابقاً وعددهم 41112 شخصاً حيث عين منهم 25 ألفاً دفعة أولى وسيتم قبل نهاية شهر أيلول القادم تعيين الدفعات الأخرى وتمويل منصة إلكترونية خاصة بمجلة الطليعي.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي أكد أن بناء الانسان هو الأهم في عملية بناء الوطن ورسم المستقبل من خلال منهجية عقائدية وتربوية تتواءم مع ما نحن قادمون عليه.

من جهته أشار نقيب المعلمين في سورية وحيد الزعل إلى أنه تم رفع قيمة سقف الوصفة الطبية إلى 20 ألفاً للوصفة النقابية ويتم العمل حاليا على الربط الشبكي بين الإدارة المركزية للنقابة ومكاتب النقابة بالمحافظات.

وأوضح رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي أن المنظمة بكل كوادرها لم تتوقف يوماً عن أداء مهامها وتسعى اليوم إلى رفع الروح المعنوية وتقديم الدعم النفسي للأطفال وتثقيفهم وتنشئتهم على حب الوطن إضافة إلى أنه تقع على عاتق المنظمة مسؤولية تحديات واستحقاقات بناء مستقبل أطفال سورية.

وتم في ختام فعاليات المؤتمر تكريم 14 مشرفاً رائداً على مستوى المنظمة وتوزيع شهادات التقدير عليهم.

حضر المؤتمر أمينا فرعي دمشق وريفها لحزب البعث العربي الاشتراكي ونقيب معلمي دمشق ومديرو تربية دمشق وريفها والقنيطرة وعدد من أعضاء قيادة منظمة طلائع البعث ورؤساء مكاتب التربية وقيادات فروع الطلائع بالمحافظات ولجان المناطق الطليعية.

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