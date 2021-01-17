طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية باليمن

واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المناطق السكنية في عدد من المناطق اليمنية مخلفاً أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدر أمني لموقع المسيرة نت بأن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مدغل و7 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب كما شن غارة على مجازة الشرقية بمحور عسير وغارة على رشاحة الغربية في البقع قبالة نجران.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلا في البنى التحتية بالبلاد.

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