لبنان يسجل 40 حالة وفاة و3654 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن تسجيل 40 وفاة و3654 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 252812 والوفيات 1865 حالة.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت أن وباء كورونا بات يهدد حياة اللبنانيين بعد أن امتلأت المستشفيات حتى وصلت نسبة الإشغال فيها من مرضى كورونا إلى مئة بالمئة في ظل أزمة بالمستلزمات الطبية إضافة إلى حالة الإنهاك للجسم الطبي والتمريضي.

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