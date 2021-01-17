(التشريعية) و(التنفيذية) تحت القبة!!!

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 3 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 17 كانون الثاني 2021
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زاخاروفا: سنوجه احتجاجاً على انتهاك حرية التعبير في الولايات المتحدة
ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في أسواق اللاذقية
مجدداً ..الاحتلال التركي يقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها
الخارجية الفلسطينية تطالب بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
ظريف: الأوروبيون لم يفعلوا شيئاً للحفاظ على الاتفاق النووي
برلماني تركي: الحوار مع سورية ضروري لحماية أمن تركيا
الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين في القدس المحتلة
ميليشيا "قسد" تختطف عدداً من الشبان بريف دير الزور الشرقي
157 خرقاً جديداً ينفّذه العدوان السعودي على اليمن