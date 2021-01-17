حزب الشعب الجمهوري التركي: أكثر من 1800 شخص تعرضوا للتعذيب داخل سجون نظام أردوغان

كشف تقرير جديد حجم الانتهاكات التي مارسها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بحق أكثر من 1800 شخص داخل سجونه خلال عام 2020 في إطار سياساته المستمرة لقمع المعارضين وتعزيز قبضته على السلطة في تركيا.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن التقرير الذي أعده حزب الشعب الجمهوري واستعرضه النائب في البرلمان عن الحزب المعارض سزجين تانري كولو حول أبعاد أعمال التعذيب التي تشهدها السجون في تركيا أن 1855 شخصاً تعرضوا للتعذيب 3534 مرة داخل سجون النظام التركي خلال العام الماضي لافتاً إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص طفلاً يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً كما تضمن معلومات عن تسجيل السجون خلال العام الماضي 38 حالة وفاة لمحتجزين جراء تعرضهم للتعذيب.

وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد أيضاً انتهاك حق الحياة لـ 3362 شخصاً بينها ارتكاب 300 جريمة قتل بحق نساء.

وأشار التقرير إلى حظر سلطات النظام التركي للتجمعات والمسيرات الاحتجاجية حيث شهد العام الماضي حظر 38 فعالية واعتداء الشرطة على 753 فعالية واعتقال 2123 شخصا خلالها وحبس 44 شخصاً ومحاكمة 249 شخصاً على خلفيتها.

ومنذ محاولة الانقلاب عام 2016 أطلق نظام أردوغان حملة قمع استهدفت معارضيه وخصومه وشملت كل القطاعات وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة بينهم الكثير من الصحفيين إضافة إلى عزل وإقالة أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً آخرين في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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