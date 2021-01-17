خبير بمنظمة الصحة العالمية: أفريقيا تفوقت على أوروبا في التكنولوجيات الابتكارية لمواجهة كورونا

اعتبر خبير إقليمي في منظمة الصحة العالمية أن إفريقيا تخطت أوروبا في تصميم وتطبيق واستخدام التكنولوجيات الابتكارية الموجهة لمكافحة ومنع انتشار جائحة كورونا.

ووفقاً لمجلة دير شبيغل الألمانية قال خبير الابتكار الصحي بالمكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية موردريك تشيبي: “تبين للمنظمة أن ما يقرب من ألف تقنية جديدة أو معدلة تم استخدامها في مكافحة فيروس كورونا 120 منها من إفريقيا بينها تطبيقات لتتبع جهات الاتصال وأدوات التشخيص الذاتي وبوت إنترنت خاصة للواتس آب”.

وأضاف: “إفريقيا كانت في المقدمة في مجال استخدام بعض التطبيقات لمكافحة فيروس كورونا وعلى سبيل المثال بدأت غانا باستخدام تطبيق بوت إنترنت في نيسان بينما ألمانيا في حزيران”.

وأشار إلى أنه في زيمبابوي ولمنع عبور الحدود بوثائق مزورة عن الاختبار السالب حول الفيروس قامت مجموعة من المطورين الشباب برقمنة عملية التحقق بسرعة.

وبلغ إجمالي الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في العالم اليوم 95 مليونا و40333 إصابة والوفيات مليونين و32750 وفاة فيما تعافى من المرض 67 مليوناً و867623 شخصاً بحسب موقع وورلد ميتر الأمريكي.

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