زاخاروفا: سنوجه احتجاجاً على انتهاك حرية التعبير في الولايات المتحدة

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تخطط لتوجيه احتجاج على انتهاك حرية التعبير في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال حوار بثته قناة روسيا 1 اليوم رداً على سؤال فيما إذا حان الوقت لإعلان الاحتجاج على انتهاكات حرية التعبير في الولايات المتحدة: سيحصل ذلك والجانب الروسي يعد العدة لذلك.

وكانت زاخاروفا نددت الخميس الماضي بالقيود الأمريكية المفروضة على حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة أنها انعكاس لسلوك واشنطن على الساحة الدولية.

من جهة أخرى، وحول ما يتعلق بالسياسي الروسي أليكسي نافالني الذي يعتزم العودة إلى روسيا قادماً من ألمانيا أشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الألماني سلم موسكو بيانات متعلقة بقضية تسميمه المزعوم لافتة إلى أن المشكلة تكمن في أن هذا الرد لا يحتوي كالعادة على أي شيء ذي قيمة بشأن الأسئلة التي وجهتها روسيا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة العدل الألمانية عن تسليمها نص مقابلاتها مع نافالني إلى روسيا داعية إياها إلى إجراء تحقيق مفصل في قضية التسميم المزعوم.

ونقل نافالني في الـ20 من آب الماضي في حالة غيبوبة إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو وبعد عدة أيام وافقت الحكومة الروسية بطلب من عائلة نافالني على نقله إلى ألمانيا وأعلنت برلين لاحقا عن اكتشاف أدلة عن تعرضه للتسميم باستخدام مادة نوفيتشوك فيما تنفي موسكو صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع مشددة على أن الفحوصات التي خضع لها في أومسك لم تكشف آثار أي مواد سامة في جسمه.

وينوي نافالني العودة إلى روسيا اليوم على الرغم من أن السلطات أكدت نيتها توقيفه لدى وصوله البلاد بسبب انتهاكه شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقاً بتهمة الاحتيال.

طباعة