آلية جديدة للحدّ من التسوّل والتشرد

بشرى سمير

رغم محاولاتها لقمع ظاهرة التسول إلّا أن حالات التسول المرصودة يومياً تشير إلى أن هذه الظاهرة في ازدياد, الأمر الذي دعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإعلان عن تطبيق آلية جديدة للحد من هذه الظاهرة, وبيّنت معاونة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق ولاء مرعي أنه تم وضع الآلية الجديدة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والسياحة ومحافظة دمشق،

ستكون على عدة مراحل, تبدأ بالإبلاغ عن الحالة من خلال أرقام ساخنة تخصصها قيادة شرطة دمشق، ثم ضبط الحالة من خلال غرفة عمليات الشرطة التي تبلغ الدوريات بمكان الحالة وإيداعها في أقرب قسم للشرطة، وفي المرحلة الثالثة الإحالة والمعالجة القضائية وفق الفئة العمرية والجنس إلى دور الرعاية والتأهيل الخاصة بهم، وبالتنسيق مع وزارة العدل سيتم تطبيق الأحكام المشددة بالإيداع في دور الرعاية بما لا يقلّ عن ثلاثة أشهر كحد أدنى لإعادة تأهيلهم, وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات التسول التي تم رصدها الشهر الماضي في دمشق بلغ نحو 500 حالة.

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