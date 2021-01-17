آلية جديدة للحدّ من التسوّل والتشرد
بشرى سمير
رغم محاولاتها لقمع ظاهرة التسول إلّا أن حالات التسول المرصودة يومياً تشير إلى أن هذه الظاهرة في ازدياد, الأمر الذي دعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإعلان عن تطبيق آلية جديدة للحد من هذه الظاهرة, وبيّنت معاونة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق ولاء مرعي أنه تم وضع الآلية الجديدة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والسياحة ومحافظة دمشق،
ستكون على عدة مراحل, تبدأ بالإبلاغ عن الحالة من خلال أرقام ساخنة تخصصها قيادة شرطة دمشق، ثم ضبط الحالة من خلال غرفة عمليات الشرطة التي تبلغ الدوريات بمكان الحالة وإيداعها في أقرب قسم للشرطة، وفي المرحلة الثالثة الإحالة والمعالجة القضائية وفق الفئة العمرية والجنس إلى دور الرعاية والتأهيل الخاصة بهم، وبالتنسيق مع وزارة العدل سيتم تطبيق الأحكام المشددة بالإيداع في دور الرعاية بما لا يقلّ عن ثلاثة أشهر كحد أدنى لإعادة تأهيلهم, وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات التسول التي تم رصدها الشهر الماضي في دمشق بلغ نحو 500 حالة.
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