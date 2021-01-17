حلب .. إكثار البذار تخطط لإنتاج /١٣/ ألف طن قمح

حلب ـ مصطفى رستم

توازياً مع العملية الإنتاجية التي يؤديها فرع إكثار البذار في حلب تتابع المديرية أعمال إعادة بناء وتأهيل ما دمره الإرهاب، حيث تم استكمال بناء وتجهيز وحدة تبريد وتخزين البطاطا في مركز تل بلاط، وتجهيز مقر الفرع في منطقة الليرمون.

وذكر مدير فرع إكثار البذار في حلب – المهندس عدنان عمران لـ “تشرين” أنه تم تجهيز ثلاثة مستودعات لتخزين البذار بسعة تخزينية حوالي خمسة آلاف طن لكل منها وتجهيز القبان الأرضي والسور الخارجي والغرف المسبقة الصنع والمبنى الإداري، ويتم حالياً تعبيد الساحات داخل المقر وتجهيز المبنى الجديد وبتكلفة تجاوزت ٤٠٦ ملايين ليرة ، حيث يتوقع الانتهاء من كل أعمال التأهيل مع نهاية شهر آذار لتتم العودة والعمل فيه، كما تمت المباشرة بتأهيل مبنى زراعة الأنسجة في قرية الليرمون والتحضير لإقامة بيت زجاجي بجواره بمساحة ثلاثة آلاف م٢.

في سياق متصل تحدث مدير فرع إكثار البذار في حلب عن تأمين احتياج مزارعي محافظة حلب من بذار القمح والشعير للموسم الزراعي الحالي حيث تجاوزت الكمية المبيعة من بذار القمح /١٠٢٠٠/ طن، والكمية المبيعة للمنظمات الإنسانية/٢٢٠٠/ طن، وتم شحن كمية /١٧٠٠/ للمحافظات الأخرى.

و أشار المهندس عمران إلى تنفيذ خطة التعاقد لإنتاج حوالي /١٣/ ألف طن من بذار القمح لتأمين احتياج المحافظة للموسم القادم بزيادة بنسبة الضعف عن الموسم السابق وبلغت مبيعات بذار الشعير للمزارعين حوالي /٥٥٠/ طناً والكمية المبيعة للمنظمات الإنسانية /٦٣٠/ طناً وشحن كمية /١٨٠/ طناً للمحافظات الأخرى وتنفيذ خطة إكثار الشعير لإنتاج حوالي /١٠٠٠/ طن للموسم القادم.

وأردف قائلاً: مستمرون في بيع بذار القمح المغربل والمعقم للمزارعين وفق الترخيص الزراعي والشحن للمحافظات حسب الطلب ويتم حالياً استكمال قيمة بذار البطاطا المستوردة المكتتب عليها والتي بلغت /٧٧١/ طناً, على أن يتم تسليمها للمزارعين قبل نهاية كانون الثاني الحالي بناء على رغبة المزارعين.

طباعة