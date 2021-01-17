لجنة الصحفيين تكرم الرياضيين المتميزين

دمشق - تشرين

أقامت لجنة الصحفيين الرياضيين ظهر اليوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام وشركة أجنحة الشام للطيران احتفالية تكريمية للرياضيين المتميزين خلال العام الماضي ٢٠٢٠ وذلك في الصالة الملكية بمدينة الجلاء في دمشق.

التكريم شمل لاعبي منتخبنا الوطني للرياضات الخاصة الذين تأهلوا لأولمبياد (بارألمبيك طوكيو ٢٠٢١)، وهم: علي أسعد، وعلاء عبد السلام، ونوارة بدور، وفاطمة الحسن، وعهد جغيلي، كما شمل التكريم اللاعب محمد الواكد لحصوله على لقب هداف الدوري الممتاز (والهداف التاريخي للدوري السوري) لكرة القدم، إضافة لتكريم نادي تشرين بصفته بطلاً للدوري الكروي في الموسم الماضي، ونادي الوحدة لنيله لقب كأس الجمهورية، إلى جانب تكريم اللاعب الدولي السابق ماهر السيد لدخوله نادي المئة مباراة مع المنتخب الوطني، حسب إحصائية الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وتمّ تكريم كلّ من الزملاء: مهند الحسني بمناسبة إصداره كتاباً عن سلة نادي الجيش، وأحمد بوبس لجهوده في إنجاز كتاب تاريخ الصحافة السورية، ونديم الجابي لدوره وتعاونه مع اللجنة في خدمة الإعلام الرياضي.

بعد ذلك تمّ تكريم بعض الزملاء الإعلاميين القدماء أمثال: محمد خير كيلاني، مصطفى عكو، محمد هاشم إيزا، إسماعيل ياغي، صلاح أورفلي، علي شحادة، عزت عبد ربه، راتب سليمان، حسان دكاك، وعدنان بكرو، وعدد من الزملاء من المؤسسات الإعلامية كافة ومن صحيفة تشرين كان من المكرمين الزميل معين الكفيري .

حضر التكريم معاون وزير الاعلام أحمد ضوا ورئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ورئيس مجلس إدارة أجنحة الشام للطيران أنور شموط وأعضاء الاتحاد ولفيف من الزملاء الإعلاميين.

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