أهالي «حي العبارة» في كفرسوسة يعانون الحماية الترددية

دمشق-زهير المحمد

واقع كهربائي مزرٍ يعانيه أهالي حي العبارة في منطقة كفرسوسة في دمشق من جراء الانقطاعات الكثيرة والمتتالية للتيار الكهربائي، إذ لا تكاد الكهرباء تأتي للسكان بعد انتهاء فترة التقنين ليعود مسلسل الانقطاعات المتتالية وهنا يضطر الأهالي لإطفاء أجهزتهم المنزلية الكهربائية خشية من حدوث أي عطل لتلك الأجهزة.

شكاوى عديدة وردت إلى صحيفة «تشرين» من أهالي الحي بعد أن يئسوا من كثرة الشكاوى التي تقدموا بها إلى المعنيين في (الكهرباء) من دون أن يجدوا لهم حلاً، إذ اكتفى المعنيون بالإشارة لهم إلى أن سبب تلك الانقطاعات المتكررة ناتج عن التيار الترددي ولا يستطيعون تقديم أي حل لمعاناتهم، ويشير أهالي الحي الذين يزيد عددهم على 400 أسرة إلى أن واقع الكهرباء في حيهم يسير من سيئ إلى أسوأ على مدار العشرين يوماً، وحالياً لا يزور التيار منازلهم سوى ربع ساعة فقط مع حدوث تلك الانقطاعات المتتالية للكهرباء.

وفي رده على شكاوى الأهالي أوضح معاون مدير مركز طوارئ كفرسوسة في دمشق – يحيى ليلى أن تلك الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي سببها الحماية الترددية للشبكة الكهربائية وأن مهمتهم هي إصلاح الأعطال التي تردهم.

من جهته أكد مدير عام شركة كهرباء دمشق – المهندس هيسم ميلع أنه سيتابع موضوع الشكوى على الفور، منوهاً بأن سبب الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي التي يشهدها الحي هو الحماية الترددية وهي موجودة في معظم المحافظات ومن غير الممكن إلغاؤها فمهمتها حماية الشبكة الكهربائية.

وأضاف ميلع : الحماية الترددية بمنزلة ميزان ما بين التوليد والاستهلاك، وهي تعمل حينما تكون نسبة الاستهلاك أكبر من التوليد، ونوه بأن نسبة زيادة استهلاك التيار الكهربائي في مدينة دمشق قد زادت بنسبة 100 بالمئة نتيجة للمنخفض الجوي الذي نشهده خلال هذا الأسبوع.

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