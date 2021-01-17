وسائل إعلام أمريكية: سقوط جرحى من جراء إطلاق نار في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 3 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 17 كانون الثاني 2021
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ميليشيا "قسد" تختطف عدداً من الشبان بريف دير الزور الشرقي
157 خرقاً جديداً ينفّذه العدوان السعودي على اليمن
الاحتلال الأمريكي يخرج 20 شاحنة محملة بحبوب منهوبة من الحسكة إلى العراق
إيران: قدراتنا الصاروخية والدفاعية تعززت رغم الحظر الأميركي الجائر
سياسات ترامب قلّصت علاقات واشنطن مع "الأوروبي"
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استشهاد مدني وإصابة 8 آخرين بجروح بانفجار عبوة في بلدة سجو بريف حلب
الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي
تحسباً لأعمال عنف من أنصار ترامب.. تأهب أمني في الولايات الأمريكية مع اقتراب موعد تنصيب بايدن