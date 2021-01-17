آخر تحديث: 2021-01-17 16:03:57
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وسائل إعلام أمريكية: سقوط جرحى من جراء إطلاق نار في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا

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التصنيفات: آخر الأخبار

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