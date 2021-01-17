وسائل إعلام أمريكية: سقوط جرحى من جراء إطلاق نار في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا

بعيداً عن سلوكيات أنصار الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته في الـ20 من الشهر الجاري، والذي شغل العالم منذ أربع سنوات وحتى الساعة، وجعله على صفيح ساخن يوحي بالانفجار في أي لحظة قبل تنصيب الرئيس الجديد.. وبعيداً عن ردود... المزيد ←