لبنان.. سيول وجرف للتربة بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت مناطق عدة من لبنان ولاسيما النبطية وإقليم التفاح هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية وصباح اليوم مع هبوب عواصف قوية حيث شكلت المياه المتساقطة مستنقعات في الأراضي الزراعية بينما أدت السيول إلى جرف الأتربة والحصى إلى الطرقات.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن السيول اجتاحت بعض المحال التجارية في بلدات تول ومرج حاروف وزبدين كما دخلت المياه إلى عدد من المنازل في بلدات الدوير وحاروف والشرقية وارتفع منسوب المياه في نهر عربصاليم وعند جسر السيدة زبيدة الذي يربط منطقة النبطية بإقليم التفاح، وكما شهد نبع الطاسة ارتفاعاً ملحوظاً بمنسوبه وفاضت جوانبه بالمياه المتدفقة.

وشهدت صيدا وصور أيضاً أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح قوية من دون أن تؤدي إلى وقوع أضرار فيما توقف الصيادون عن الخروج بمراكبهم بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وتساقطت الأمطار في زحلة وشتورا وتعلبايا وطريق الفرزل إضافة إلى بيروت وضواحيها من دون الإبلاغ عن حدوث أضرار.

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